MotoGp, Bezzecchi: “Una bella giornata. La penalità? In fondo è giusta”

Un ottimo avvio in Australia con il miglior tempo, ma anche tanto equilibrio per Marco Bezzecchi: “E’ stata una buona giornata - spiega il Bez contenendo la felicità - la penalità? C’è e c’è poco da dire, purtroppo è anche giusta, però abbiamo fatto davvero un buon lavoro e dobbiamo continuare così domani e provarci domenica. La schiena mi fa più male del previsto. Il viaggio in aereo ha peggiorato la situazione, ma in moto riesco a non pensarci, poi potrò usare degli antidolorifici. Se userò la gomma soft in gara? Ci stiamo pensando, ma nel 2023 lo fece Jorge Martin, ricordate? Fuggì via, poi calò negli ultimi 4 giri e lo passarono tutti”.