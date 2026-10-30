MotoGp, Bezzecchi: “Un buon venerdì, ma devo migliorare il time attack”

Marco Bezzecchi ha concluso la FP1 al secondo posto. Nel pomeriggio, il pilota viserbese ha chiuso la practice in sesta posizione con il tempo di 1’57.475, risultato che gli consente di accedere direttamente al Q2.

Venerdì più conservativo per il compagno di casa Aprilia Jorge Martín, ancora alle prese con il recupero dalla frattura al radio rimediata a Phillip Island. Dopo aver completato un paio di giri nella FP1, chiudendo in ventesima posizione, il pilota spagnolo è stato rivalutato dal Dr. Ángel Charte, Medical Director di MotoGP, ricevendo l’idoneità medica per gareggiare nel GP della Malesia. A seguire, dopo aver effettuato altri due giri nella practice, in accordo con il Dr. Charte, è stato deciso di interrompere anticipatamente l’attività in pista per consentire a Martín di recuperare in vista del prosieguo del weekend.

“È stato un buon venerdì - ha detto Bezzecchi - soprattutto se paragonato a quello dello scorso anno che era stato molto difficile. Anche oggi non è stato facile, ma sono contento del lavoro svolto, mi sono sentito bene sulla moto, soprattutto sul passo gara. Sicuramente ci sono degli aspetti su cui migliorare, in particolare nel time attack, ma ci lavoreremo per cercare di sistemare tutto in vista di domani”.

Da sottolineare anche la prestazione di Ai Ogura del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, terzo al termine della practice con il tempo di 1’57.167, che porta così la seconda RS-GP26 direttamente in Q2. Nulla da fare, invece, per Raúl Fernández, dichiarato unfit per il GP al termine delle FP1.