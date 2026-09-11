MotoGp, Bezzecchi: “Un buon inizio, anche se il ginocchio mi dà fastidio”. Bastianini: “Non andiamo nella direzione giusta”

Marco Bezzecchi è stato il più veloce del venerdì e festeggia anche un pizzico di salute ritrovata in più: “Sono contento, un buon inizio di week-end ed era quello che volevamo. Direi che però è stato anche un giorno difficile, la moto si muove tantissimo e questo mi fa soffrire non solo a livello di sensazioni ma anche fisicamente, non tanto per la spalla che finalmente migliora, quanto per il ginocchio che continua a darmi fastidio”. C’è margine per crescere? “Spero di sì, la pista migliorerà e già oggi le condizioni della pista erano molto buone”.

La moto ha dato delle belle shakerate... “Sì dobbiamo sistemarci ancora un pochino”.

Un venerdì senza sorriso per Enea Bastianini, oggi 11°. Non il massimo per un pilota che di solito il sabato fatica a migliorare: “Purtroppo va così, è stato un mio errore non mettere la gomma nuova davanti per la fine. Per sabato sarà dura come sempre, qua a Misano non è facile. Dovremo fare uno step ulteriore anche se la vedo dura... tutto quello che facciamo non sembra andare nella direzione giusta e siamo tornati alla base di Austin”.