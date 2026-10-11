MotoGp, Bezzecchi trionfa in Indonesia e si rilancia nel Mondiale con la vittoria italiana numero 300

Marco Bezzecchi torna al successo dopo un’eternità centrando il 5° centro della stagione, l’11° in carriera (tutti su tracciati diversi è ora di un bis!) e il 300° di un pilota italiano nella MotoGP. Aprilia brinda al poker con un grande Raul Fernandez, che malgrado una microfrattura all’indice della mano destro guida la gara per 19 giri, Jorge Martin e Ai Ogura, protagonista di una grande rimonta finale. Marc Marquez limita i danni ed è 6° dopo una gran battaglia, dietro Acosta. In un tracciato favorevole all’Aprilia Marc chiude il weekend con 22 punti, come Martin, 3 in meno di Bez. “È una grande soddisfazione - commenta Marco - era da tantissimo che non stavo in testa ed è stata una grande emozione. Ho passato dei momenti un po’ difficili e devo ringraziare la squadra che non ha mai smesso di lavorare per me”. Alex Marquez è 7° con il Bk8 Gresini davanti a Diggia e Quartararo. Decimo Bastianini che impiega troppo tempo a liberarsi di Binder per poter fare di più. Grande chiarimento in casa Aprilia sabato sera con Massimo Rivola che ha spiegato gli errori della Sprint.