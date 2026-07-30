MotoGp, Bezzecchi torna in pista e “vede” Silverstone

Marco Bezzecchi è tornato in pista ieri, nel “suo” Misano World Circuit, insieme ai piloti della Academy VR46. Il test si sarebbe dovuto svolgere dal mattino, ma la presenza in pista di un prototipo di una avversaria di Aprilia e Ducati ha fatto slittare tutto in serata, dalle 18.30, in un “Marco Simoncelli” blindato.

Bezzecchi è salito su una Rsv4 per ritrovare automatismi e confidenza a soli 21 giorni dall’operazione per ridurre la frattura alla clavicola sinistra rimediata il 7 luglio, nella caduta in Q2 del Gp di Germania al Sachsenring. Il viserbese è stato il primo a scendere in pista e ha inanellato parecchi giri con grinta e determinazione: il recupero procede secondo programma, come aveva confermato lui stesso sabato scorso sulla linea di partenza della gara Supersport Next Generation della Racing Night, dove era andato per tifare Antonelli e Fuligni. Va ricordato che nel 2023, quando correva per il Ducati Mooney Vr46 e fu terzo nel mondiale dietro il campione Pecco Bagnaia e Jorge Martin, Marco si ruppe la clavicola destra e tornò a gareggiare dopo 21 giorni. Ora avrà una settimana in più per riprendersi e la possibilità di fare questo test con una Superbike, che è un mezzo meno impegnativo rispetto a una MotoGp, ma che qualche indicazione la potrà comunque dare. Se l’esito sarà positivo, questa sera o domani, Aprilia dovrebbe diffondere un comunicato stampa sul possibile rientro. Il fatto che Bezzecchi si senta pronto a scendere in pista indica già che le sensazioni sono buone, sperando che Aprilia Factory abbia ritrovato il bandolo della matassa. Negli ultimi quattro Gp prima della sosta estiva che si sta concludendo, le moto ufficiali erano apparse nettamente meno competitive delle Rsgp clienti del team Trackhouse con Ogura e Fernandez nettamente più brillanti di Bezzecchi e Martin.

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