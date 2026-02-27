MotoGp, Bezzecchi: “Sul passo non siamo messi male, continuiamo a lavorare”

Subito ottimi segnali in Thailandia per Marco Bezzecchi, che ha aperto il venerdì con il miglior tempo nella FP1, confermandosi poi al vertice anche nella practice pomeridiana, dove ha firmato il nuovo record del circuito, imbattuto dal 2024, con un crono di 1’28.526 che gli vale l’accesso diretto in Q2. “Per via delle condizioni della pista - ha detto Bez - nel pomeriggio abbiamo dovuto cambiare i nostri piani all’ultimo momento e, fortunatamente, la squadra ha saputo reagire molto rapidamente. Questo ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo più importante di questa giornata: l’accesso diretto in Q2. Sul passo non siamo messi male, ma dobbiamo continuare a lavorare”.