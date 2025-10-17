MotoGp, Bezzecchi subito il più veloce in Australia

Eccezionale Bez in Australia. Il viserbese dell’ Aprilia centra il giro veloce nella pre qualifiche in 1’26”492, demolendo il precedente record. Fantastico Marco, che nel GP dovrà fare due long lap penalty per l’incidente costato una frattura alla spalla destra a Marc Marquez, prepara l’impresa. Lo scorpione batte il record più volte ed è seguito da Raul Fernandez con un’altra Aprilia. Certo Bez ha ancora dolori alla schiena per la caduta di Mandalika e sarà dura reggere tutto un gp. Terzo posto per un ottimo Fabio Di Giannantonio, miglior Ducati per il Pertamina VR 46, bene Fabio Quartararo 4° davanti ad Alex Marquez positivo per il Bk8 Gresini e l’altra Yamaha di Rins. Nei 10 un buon Luca Marini, miglior Honda, Pol Espargaro, sostituto di Vinales e miglior Ktm davanti ad un funambolico Acosta 10. Fra i due Bagnaia che passa in Q2 con il 9°: non velocissimo ma in miglioramento rispetto a Mandalika. Undicesima il vincitore dell’ultimo GP: Fermin Aldeguer, con Lorenzo Savadori 19° a 1”4 da Bez, seguito da un Bastianini in difficoltà, a 1”6, e dal debuttante Michele Pirro a 2”5 dopo una scivolati a finale. Per Miller, eroe locale e più veloce nel primo turno, un 13° con Yamaha Pramac