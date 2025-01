MotoGp, Bezzecchi si tuffa nel mondo Aprilia con l’ex avversario Martin: “Da piccoli era difficile gestire le rivalità, ora c’è un bel rapporto” VIDEO

“Martin? Quando eravamo più piccoli era più difficile gestire le rivalità, ero più immaturo. Invece ora io e Martin abbiamo un buon rapporto, in questo sono cresciuto”.

Marco Bezzecchi ha fame di rivincita dopo il difficile 2024 e si gode l’abbraccio di Aprilia. Il viserbese approda in un team factory e inizia a vivere il suo sogno nel box in cui si trova il numero 1, che campeggia sulla carena del campione del mondo Jorge Martin. Allo spagnolo e a Bez, Massimo Rivola direttore del reparto corse, chiede di chiudere il divario con Ducati e giocarsi il titolo. Come capotecnico, al posto di Romano Albesiano, arriva Fabiano Sterlacchini, mentre il cesenate Lorenzo Savadori è confermato collaudatore. Fra lui e Marco sarà unione Rimini-Cesena, a dispetto della rivalità calcistica delle due città. Fra pochi giorni si riprende a girare!