MotoGp, Bezzecchi secondo dietro a Fernandez nel venerdì di Mandalika: “Un buon inizio”

In Indonesia Marco Bezzecchi ha chiuso la FP1 al primo posto; nel pomeriggio, il pilota riminese ha terminato la practice in seconda posizione con il tempo di 1’28.944, risultato che gli consente di accedere direttamente al Q2. Il più veloce del venerdì è stato Raúl Fernández del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, primo al termine della practice con il tempo di 1’28.725, nuovo record assoluto della pista di Mandalika. Terzo tempo per Jorge Martin su Aprilia ufficiale, davanti a Pedro Acosta su Ktm e a Marc Marquez su Ducati ufficiale.

“È stato un buon inizio - ha detto Bezzecchi - sono abbastanza contento di come è andata la giornata. È soltanto venerdì, quindi stasera cercheremo di lavorare bene nel box e di migliorare ancora un po’ in vista di domani. L’approccio è sempre lo stesso, devo cercare di fare il massimo come ho fatto finora”.

Nei primi dieci, che accedono direttamente al Q2 nelle qualifiche, anche gli italiani Fabio Di Giannantonio, sesto, e Franco Morbidelli, nono, entrambi su Ducati-VR46 e Francesco Bagnaia, decimo con l’altra Ducati ufficiale. Molto indietro Enea Bastianini, appena 21° in 1’30”668.