MotoGp, Bezzecchi sbatte contro un gabbiano in partenza e poi vince la Sprint in Australia

Marco Bezzecchi vince, malgrado travolga un gabbiano al via. Il viserbese, 2° in griglia dietro un ottimo Fabio Quartararo (quinta pole stagionale per il francese della Yamaha) al via travolge un gabbiano che resta piantato sotto una delle sue ali. Al via il più rapido è Alex Marquez, che cede presto a Raul Fernandez e a Bez. Le due Aprilia volano e Marco rischia di centrare lo spagnolo in staccata al sesto giro. Il viserbese va largo e perde un secondino, ma al decimo passaggio passa per vincere alla grande.