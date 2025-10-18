MotoGp, Bezzecchi sbatte contro un gabbiano in partenza e poi vince la Sprint in Australia

Marco Bezzecchi vince, malgrado travolga un gabbiano al via. Il viserbese, 2° in griglia dietro un ottimo Fabio Quartararo (quinta pole stagionale per il francese della Yamaha) al via travolge un gabbiano che resta piantato sotto una delle sue ali. Al via il più rapido è Alex Marquez, che cede presto a Raul Fernandez e a Bez. Le due Aprilia volano e Marco rischia di centrare lo spagnolo in staccata al sesto giro. Il viserbese va largo e perde un secondino, ma al decimo passaggio passa per vincere alla grande.

“È stata abbastanza difficile all’inizio ho colpito un gabbiano e mi spiace per lui ed anche per me che mi sono spaventato tantissimo - ricorda Marco - dietro a Raul mi sono divertito a spingere, ma, quando l’ho raggiunto ho fatto un piccolo errore, poi sono riuscito a raggiungerlo ed a vincere”.

Secondo Raul con RsGP Trackhouse, mentre bellissima battaglia per l’ultimo gradino del podio fra Pedro Acosta, jack Miller, 3° in griglia e velocissimo in casa con Yamaha Pramac, e un Fabio Di Giannantonio protagonista di un gran finale. I tre chiudono nell’ordine davanti a Alex Marquez che ha un leggero calo nel finale. Settimo è Fabio Quartararo in solitaria, mentre la sfida per l’8° è a cinque. Lascia il gruppo a due giri dal termine Aldeguer, e l’8° va a Luca Marini che precede Pol Espargaro, che si prende l’ultimo punto, Enea Bastianini e Joan Mir, in una lotta fra due Honda e due KTM. Grande rimonta per Bestia, da 20° a 10°: può voler anticipare una rimonta ancora più grande in gara. Lorenzo Savadori è 17° mentre Michele Pirro è 20° dietro a un Pecco Bagnaia in gran crisi: da 12° al 19°. Due soli piloti cadono: Brad Binder e Aldeguer. Domenica la gara posticipata alle 6 per il vento.