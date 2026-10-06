MotoGp, Bezzecchi sarà ancora in grado di impensierire l’armata spagnola?

Marc Marquez e Jorge Martin stanno scavando il solco sulla concorrenza e vogliono lanciarsi in un duello per il titolo mondiale. Marco Bezzecchi sogna di tenere aperta la lotta e dimostra solidità ma non la loro velocità. Dal Giappone esce bene Enea Bastianini, finalmente fra i grandi, che surclassa Pedro Acosta.
Il Gp del Giappone ha rappresentato l’inizio della lunga trasferta in oriente. Arriveranno poi Indonesia (prossima settimana), Australia (23-25 ottobre), Malesia (la settimana successiva) e il Gp del Qatar sette giorni dopo, prima di tornare in Europa con l’epilogo fissato a con il Gran Premio del Portogallo e della Comunità Valenciana.