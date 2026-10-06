MotoGp, Bezzecchi sarà ancora in grado di impensierire l’armata spagnola?

Il Gp del Giappone ha rappresentato l’inizio della lunga trasferta in oriente. Arriveranno poi Indonesia (prossima settimana), Australia (23-25 ottobre), Malesia (la settimana successiva) e il Gp del Qatar sette giorni dopo, prima di tornare in Europa con l’epilogo fissato a con il Gran Premio del Portogallo e della Comunità Valenciana.

Marc Marquez e Jorge Martin stanno scavando il solco sulla concorrenza e vogliono lanciarsi in un duello per il titolo mondiale. Marco Bezzecchi sogna di tenere aperta la lotta e dimostra solidità ma non la loro velocità. Dal Giappone esce bene Enea Bastianini, finalmente fra i grandi, che surclassa Pedro Acosta.

Marc e Jorge hanno dimostrato di essere in gran forma e da alcune tappe sono sempre nel gruppo dei migliori: velocissimi e solidi. Sono riusciti a portarsi a casa un bel bottino di punti a Motegi: 37 per il campione del mondo in carica, 27 per quello che la corona iridata l’ha vinta due anni fa, con Bezzecchi a 20 e Bastianini a 19. Seguono Ogura a 15 e Raul Fernandez a 13. Parlando invece della due giorni austriaca, Marc, pur in difficoltà ne aveva comunque presi 20, un super Acosta 25, Martin 32 (miglior punteggio allo Spielberg) e Bezzecchi 23.

Mentre a Misano Marc aveva ancora bussato forte, portandone a casa 37, Martin aveva retto a 18, Alex Marquez a 25 e Acosta a 20. Solo 9 per Bezzecchi che ha pagato carissima la caduta al primo giro mentre era al comando.

Velocità e solidità sono le parole d’ordine di chi vuole vincere il titolo: Marc Marquez le usa da maestro, Martin da allievo prediletto. Gli altri, a turno, ne dimenticano una. Il fratello Alex a Motegi è stato veloce ma sprecone, Acosta costante ma non veloce, 9 punti per lui travolto senza colpa al primo giro, così come Ogura (15 punti per il nipponico) che aveva tutt’altre ambizioni per il Gp di casa.