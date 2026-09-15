MotoGp, Bezzecchi riparte dall’Austria: “L’errore di Misano fa male, ma ora si ricomincia”

La MotoGp non conosce pause e nel prossimo week-end si torna subito in pista in Austria allo Spielberg. L’ideale per Marco Bezzecchi per provare a dimenticare la caduta al primo giro di Misano: “Sono ovviamente dispiaciuto per la gara a Misano - ha detto Bez - ma la cosa positiva è che l’Austria arriva subito. Dopo un errore è fondamentale tornare in sella il prima possibile. Mi dispiace ovviamente per la caduta, ma ci portiamo via tante cose positive da Misano: la velocità, la pole position e il mio miglior risultato in una sprint in questa stagione. Ovviamente l’errore in gara a Misano fa male, però cercheremo di trasformare questo dolore in grinta per l’Austria”.