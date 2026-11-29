Raul Fernandez si prende l’ultima vittoria 2026 con una grande gara e sigilla il mondiale costruttori per Aprilia. L’alfiere del Super fila Trackhouse contiene un Marc Marquez che le prova tutte per chiudere la carriera con un successo, con la GP26 dorata. Sul podio Pedro Acosta, che batte un Marco Bezzecchi che ad inizio gara attacca e lotta con Marc, ma nel fine gara cala. Con il 4° posto fatto segnare davanti a Jorge Martin il viserbese diventa vice campione per la prima volta. Dopo 4 terzi posti mondiale Bez è vice: ci si avvicina al titolo. Marc celebra con una danza selvaggia davanti ai suoi tifosi. Sesto posto per Aldeguer , unico alfiere Bk8 Gresini dopo il forfait di Alex Marquez che non ha preso il via per un broncospasma. Discreto l’8 posto di Enea Bastianini che segue Ai Ogura e precede Fabio Di Giannantonio. Il 2026 finisce così: fra due giorni primo test con le 850 ed una MotoGp che riparte senza il suo re.