“Sono contento di tornare in Europa, sarà bello rivedere tutti i nostri tifosi. Portimão è una pista bellissima e molto divertente. Saranno due gare importanti, per cui cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra e ad Aprilia e di chiudere al meglio questa stagione”. Marco Bezzecchi si appresta a partecipare al penultimo atto stagionale.

Il viserbese torna in pista dopo una domenica da protagonista in Qatar, dove ha conquistato la sua sesta vittoria stagionale e la prima per Aprilia Racing sul Circuito di Lusail. Il pilota italiano punta ora a consolidare la propria posizione tra i protagonisti della top class. L’Autódromo Internacional do Algarve, immerso nel suggestivo scenario dell’Algarve portoghese, è entrato nel calendario del Motomondiale nel 2020. Con i suoi 4,59 km di lunghezza, un rettilineo principale di quasi 1.000 metri che precede una discesa unica verso l’iconica curva 1 e un totale di 15 curve (6 a sinistra e 9 a destra), il circuito è noto come il “rollercoaster” per i suoi continui saliscendi, offrendo gare sempre spettacolari.