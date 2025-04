MotoGp, Bezzecchi pronto per il Qatar: “La pista è bellissima e correre di notte ha il suo fascino”

Il Motomondiale torna in Qatar e il team Aprilia può fare finalmente debuttare la coppia formata da Jorge Martin e Marco Bezzecchi, con il campione del mondo spagnolo che si è ristabilito ed è pronto al debutto. “La pista del Qatar è bellissima - ha detto Bezzecchi - e mi è sempre piaciuta molto; correre di notte ha sempre un gran fascino. Questo fine settimana sarà sicuramente importante per cercare di fare dei miglioramenti nelle aree di difficoltà che abbiamo individuato nelle gare precedenti. Continueremo a lavorare duramente per cercare di ottenere il massimo”.