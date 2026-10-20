MotoGp, Bezzecchi: “Peccato correre per l’ultima volta a Phillip Island”

Il tour extra-europeo della MotoGP prosegue in Australia, sullo storico circuito di Phillip Island, per il diciottesimo appuntamento stagionale. I piloti del circus si preparano ad affrontare uno dei tracciati più iconici del calendario, che ospiterà quest’anno l’ultimo Gran Premio della MotoGP prima del trasferimento ad Adelaide previsto per la prossima stagione. “Sono molto contento di andare a Phillip Island - ha detto Marco Bezzecchi - un vero peccato che sarà la nostra ultima volta lì, però sono davvero felice di tornare in sella. Non vedo l’ora, soprattutto dopo la bellissima domenica che abbiamo vissuto in Indonesia. Come sempre, cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra, essere competitivi e divertirci”.