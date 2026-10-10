MotoGp, Bezzecchi: “Peccato, avevamo fatto tutto bene fino alla partenza”

In casa Aprilia c’è ovviamente amarezza dopo il contatto alla prima curva tra Raul Fernandez e Marco Bezzecchi che ha messo fuori causa entrambi. Così il capotecnico Fabiano Sterlacchini: “È stata una giornata positiva fino alle qualifiche. Poi, purtroppo, si è verificato un brutto episodio di gara al via, anche se sono cose che possono succedere. È un peccato perché due piloti Aprilia, Marco e anche Raúl, avrebbero comunque potuto essere parte di una sprint competitiva. Abbiamo anche avuto un problema di pressione alla gomma anteriore di Jorge su una pista dove si fa fatica a trovare il giusto equilibrio a causa della grande umidità. Avremmo dovuto prenderci un po’ più di margine, ma queste sono le corse quando si porta tutto al limite. Vediamo di rifarci domani, la velocità c’è e siamo fiduciosi di poter fare una bella gara con tutti e quattro i nostri piloti”.

Marco Bezzecchi prova a digerire la delusione: “Purtroppo la partenza è un momento in cui siamo tutti vicini, ed è normale doversi spesso adattare un po’ alla situazione. È un peccato perché avevamo fatto tutto bene fino a qui, però c’è ancora la gara lunga, quindi ora cerchiamo tenere alto l’umore per finire al meglio questo fine settimana. In questo momento ovviamente non sono felice, ma sono comunque positivo e carico perché abbiamo lavorato bene, e sono fiducioso sul tipo di lavoro che abbiamo fatto”.