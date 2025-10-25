MotoGp, Bezzecchi oltre il sesto posto di Sepang: “Lavoriamo per il futuro”

Marco Bezzecchi alla fine ha chiuso sesto (dopo la penalizzazione di Aldeguer) una Sprint in cui partiva 14°: “ La partenza non è andata male e poi sono riuscito a rimontare, facendo anche qualche bel sorpasso. A livello di passo durante tutto il weekend non sono messo male, purtroppo mi è mancato, sia venerdì sia in qualifica, il giro secco. Chiaramente non sta andando come nelle ultime gare, ma sapevamo che qui avremmo faticato un po’ di più. Tuttavia, ci sta servendo perché stiamo lavorando su tante cose che ci possono aiutare in futuro”.