MotoGp, Bezzecchi non molla: “Vengo da una buona gara e la pista di Mandalika mi piace molto”

A pochi giorni dalla gara di Motegi, si torna nuovamente in pista per il diciassettesimo GP stagionale, in scena al Pertamina Mandalika International Circuit. Dopo il solido fine settimana in Giappone, chiuso con un sesto posto nella sprint e un podio nella gara lunga, Marco Bezzecchi affronta il GP d’Indonesia con l’intento di confermare la propria competitività in sella alla RS-GP26 e lottare per le posizioni di vertice.

Inaugurato nel 2021, il Pertamina Mandalika Circuit è un tracciato che offre una combinazione di curve veloci, rapidi cambi di direzione e forti staccate. Il layout si snoda in senso orario lungo 4,3 km, con un totale di 17 curve, di cui 11 a destra e 6 a sinistra. “Sono contento di correre qui in Indonesia - ha detto Bezzecchi - Mandalika è una pista che mi piace molto. Arriviamo qui dopo una buona gara in Giappone, quindi cercheremo di continuare il nostro lavoro e di migliorare sempre di più. Il nostro obiettivo è quello di provare a essere competitivi in tutte le sessioni in pista”.