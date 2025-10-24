MotoGp, Bezzecchi non fa drammi: “Un venerdì difficile, ma c’è tempo per ribaltare la situazione”

La prima giornata di prove a Sepang si è rivelata impegnativa per Aprilia Racing. Le particolari condizioni della pista e, di conseguenza, del grip hanno influenzato l’andamento delle sessioni: nella FP1, a dodici minuti dalla fine, la pioggia ha fatto la sua comparsa impedendo a Marco Bezzecchi di migliorare il proprio tempo. Il pilota riminese ha chiuso la sessione quinto a tre decimi dal primo classificato. Nel pomeriggio, durante la practice e dopo una leggera pioggia, Bezzecchi è tornato in pista ma non è riuscito a mettere a segno un time-attack ideale, concludendo la sessione in quindicesima posizione e dovrà passare dalla Q1.

Lorenzo Savadori, in pista come sostituto di Jorge Martín, ha sfruttato il venerdì per proseguire il lavoro di sviluppo della RS-GP25. Il pilota cesenate ha concluso la practice in ventunesima posizione e affronterà la Q1 nella giornata di sabato

“Sicuramente le condizioni non hanno aiutato - ha detto Bezzecchi - ma erano le stesse per tutti. Purtroppo, ho faticato un po’ di più rispetto agli scorsi venerdì e non siamo ancora del tutto a posto. Abbiamo comunque tempo per cercare di ribaltare la situazione e cercheremo di sfruttare a nostro favore il passaggio in Q1”.