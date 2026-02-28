MotoGp, Bezzecchi non ci gira attorno: “Ho fatto un errore”

La prima sprint del 2026 sul Chang International Circuit in Thailandia si è conclusa con luci e ombre per Aprilia. Jorge Martín, in partenza dal quinto posto in griglia, è stato protagonista di una gara combattuta chiusa in quinta posizione. Per il pilota spagnolo, è il miglior risultato in griglia e in una sprint con Aprilia Racing. Marco Bezzecchi ha firmato la pole position, poi la sua sprint si è conclusa anticipatamente a causa di una caduta al secondo giro. “Ho fatto un errore, purtroppo - ha detto Bezzecchi - ho cercato di chiudere un po’ di più la linea e ho toccato la riga bianca interna e questo ha provocato una prima chiusura dell’anteriore. Poi, quando ho aperto il gas per cercare di rialzare la moto, l’anteriore si è chiuso completamente e sono scivolato. Peccato”.