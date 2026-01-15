MotoGp, Bezzecchi: “Marquez resta il super favorito, devo tantissimo a Valentino Rossi” VIDEO

Marco Bezzecchi è pronto a guidare la “nasona” Aprilia, con un cupolino abbastanza pronunciato: “La moto a prima vista mi piace molto, vediamo di portare avanti i lavori”. Nella nuova stagione si potrà mettere pressione a Marquez o il numero uno del mondo ha qualcosa in più? “Vediamo, sarà tutto da scoprire, speriamo di iniziare bene. I complimenti di Valentino Rossi? Fanno piacere, lui è stato una parte fondamentale della mia carriera: lui e il suo team per me rappresentano qualcosa di importante”. Tutti i piloti si stanno affidando a un coach, e Bezzecchi? “Io ho Valentino che mi aiuta sempre tanto, poi con noi c’e Baiox (Matteo Baiocco ex campione italiano Sbk) che è una figura fondamentale. Un saluto al Motoclub “Pasolini” per la cena sociale di domenica...”.