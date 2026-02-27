MotoGp, Bezzecchi il più veloce nelle pre-qualifiche in Thailandia

Bez promette subito grandi cose. Marco Bezzecchi con Aprilia centra il miglior tempo, e il nuovo record della pista (in 1:28.526), nelle Pre-qualifiche di Buriram. Alle spalle del pilota riminese ci sono le due Ducati di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. 4° Acosta, poi Martin e Alex Marquez. In difficoltà Pecco Bagnaia che ha chiuso con il 15° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Nettamente fuori dalla Q2 anche Enea Bastianini (Ktm, 17° a 1”504 da Bezzecchi) e Pirro (Ducati Gresini, 22° a 2”911)

Sabato notte alle 4.50 le qualifiche, alle 9 la Sprint