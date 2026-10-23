MotoGp, Bezzecchi il più veloce nelle pre-qualifiche in Australia, anche Bastianini in Q2

Marco Bezzecchi (1’26”775) è il più veloce nelle pre-qualifiche di Phillip Island davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Le moto di Noale circondano il “Ducati 93”: quarto Ogura, quinto Martin. Alex Marquez paga una caduta ma è comunque sesto e belle notizie finalmente per Enea Bastianini, settimo e per una volta più veloce, anche se per soli 26 millesimi, del suo compagno di marca, in Ktm, Pedro Acosta. Bene anche Moreira con la Honda (che ha dovuto rinunciare a Marini, caduto al mattino), e Di Giannantonio, decimo. Con il quattordicesimo tempo, Pecco Bagnaia dovrà passare ancora una volta dal Q1.