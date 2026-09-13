MotoGp, Bezzecchi: “Ho fatto un errore, ma non mollo”

“Ho fatto un errore. Sono caduto...”. Marco Bezzecchi è avvilito in sala stampa: “Ho preso una sbacchettata tra la curva 12 e la 13 e ho perso il controllo della moto. Così fa male, è innegabile. Ora fortunatamente c’è l’Austria a breve e io non mollo”.

La strategia quale era? “Fare bene al primo giro, ma non ci sono riuscito... come sto fisicamente? Lo capirò domani, ora prevale l’adrenalina”.

E ora il Mondiale? “Non è ancora finita. Marquez e Martin non sono avversari facili ma io ci credo. Se non volessi questo tipo di pressioni sarei andato a lavorare in officina da mio babbo”.