MotoGp, Bezzecchi: “Felice di tornare a Sepang, una pista che conosco bene”

Si conclude il tour extra-europeo con la tappa malese al Petronas Sepang International Circuit, prima del ritorno in Europa per le ultime due gare della stagione 2025, con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori pronti ad affrontare il ventesimo GP stagionale.

Marco Bezzecchi arriva a Sepang con grande motivazione e l’obiettivo di chiudere il tour extra-europeo con un altro risultato di rilievo. Il pilota italiano è reduce da un fine settimana straordinario a Phillip Island, dove ha conquistato la vittoria nella sprint e il terzo posto nella gara lunga. Risultati che gli hanno permesso di risalire al terzo posto nella classifica piloti con 282 punti.

A completare la line-up Aprilia sarà Lorenzo Savadori, in sostituzione di Jorge Martín che salterà anche la gara di Sepang per recuperare al meglio dall’infortunio alla clavicola destra riportato a Motegi. Il pilota italiano sfrutterà il fine settimana per proseguire il lavoro di sviluppo della RS-GP25 in un contesto di gara.

“Sono molto contento di tornare a Sepang - ha detto Bezzecchi - una pista dove abbiamo già girato nei test pre-stagionali, quindi abbiamo qualche riferimento e sono curioso di vedere come andrà dopo tutto il lavoro fatto durante l’anno. A Phillip Island abbiamo fatto un ottimo lavoro e l’obiettivo è continuare su questa linea anche in Malesia. Non vedo l’ora di scendere in pista”.

Così Savadori: “La Malesia è una pista molto diversa da Phillip Island, con condizioni sicuramente più calde e impegnative. Continueremo il lavoro di sviluppo della RS-GP25, proseguendo gli esperimenti iniziati in Australia con l’obiettivo di far crescere ancora la moto. Non vedo l’ora d’iniziare il weekend e darò, come sempre, il massimo”.