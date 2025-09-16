MotoGp, Bezzecchi fatica a crederci: «Ancora non mi rendo conto»

Bez si gode il successo dopo un grande fine settimana oltre agli abbracci di tanti, fra cui anche il dottor Claudio Costa e Loris Reggiani. Entrambi si sono presentati nel paddock per salutare tanti vecchi amici e l’alfiere dell’Aprilia: «L’ho abbracciato per le emozioni che ci ha regalato sabato e domenica» - ha spiegato Reggio. Così invece Costa: «E’ un fuoriclasse, un campione fra i campioni che ha lottato con un altro super campione come Marc Marquez il quale, nel 2014 ho definito “magico” e che quando ha girato in 1’31”2 ha pensato di batterlo». È un Marco Bezzecchi rilassato e sorridente quello che incontra la stampa a fine mattinata, a metà del test previsto per il lunedì dopo il gp Red Bull della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini. Logico chiedergli se si è reso conto di ciò che ha fatto nel fine settimana appena passato. «È ancora troppo presto - sorride - avrei voluto dormire 7-8 ore di più. Onestamente non mi sono ancora reso conto di ciò che ho fatto, sono qui a lavorare, credo che dovrei andare a casa per capire. Certo lo vedo dalle facce dei miei ragazzi ed anche da quelle dei tifosi che incontro per strada, come ieri sera (domenica ndr) al ristorante. Erano facce belle sorprese quando sono arrivato e mi fa piacere».