MotoGp, Bezzecchi e le incognite fisiche verso Aragon: “Dopo Silverstone ho avuto una piccola ricaduta”

Marco Bezzecchi si avvicina al Gp di Aragon con l’obiettivo di valutare la propria condizione fisica e di continuare a lottare nelle posizioni di vertice. Resta qualche incognita a livello fisico, come ammette il pilota riminese dell’Aprilia: “Non vedo l’ora di andare ad Aragón, sarà sicuramente un weekend impegnativo perché dopo Silverstone fisicamente ho avuto una piccola ricaduta provocata dallo sforzo del weekend. Comunque, ce lo aspettavamo, per questo stiamo cercando di sfruttare al massimo questi giorni che abbiamo per rimetterci a posto del tutto. In ogni caso, sono molto contento di andare ad Aragón, è una pista che mi piace molto e ho tanta voglia di salire in moto“.