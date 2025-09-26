MotoGp, Bezzecchi è il più veloce del venerdì a Motegi, Bastianini 12°

Un Marco Bezzecchi samurai si prende il miglior crono del venerdì giapponese in 1’43”193. Il viserbese conferma il grande momento di forma suo e dell’Aprilia, che piazza Raul Fernandez 9°, in Q2. Secondo è un Pedro Acosta grintoso che demolisce la sua KTM in un volo finale. Marc Marquez è 3° davanti a Mir (Honda piazza tre piloti nei 10 compresi Marini 6° e Zarco 10°. Bene Bagnaia 7° che pare aver trovato la Strada giusta nel test di Misano con Diggia 5°. Quartararo 8° e Zarco buttano fuori all’ultimo Aldeguer e Bastianini 12°. Peccato per Enea che sembrava avercela fatta. Domani alle 8 Sprint Race