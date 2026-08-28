MotoGp, Bezzecchi è il più veloce ad Aragon e centra il record della pista nelle libere

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Marco Bezzecchi (a destra) con il capotecnico Francesco Venturato
Marco Bezzecchi (a destra) con il capotecnico Francesco Venturato

Marco Bezzecchi punge come un vero scorpione nel venerdì di Aragon e straccia i fratelli Marquez nel gioco “infrangi il record”. Il primo a farlo è Marc Marquez in 1’45”493, superando proprio Bez che si era fermato a 1’45”8, ma la risposta del viserbese arriva a pochi minuti dalla fine in 1’45”455. Brivido finale con l’ultimissimo assalto di Alex Marquez, che porta la sua Ducati Bk8 Gresini a1’45”465. La GP26 reagisce allo strapotere Aprilia, piazzando 5 moto alle spalle di Bez, con Diggia al 4° a precedere un ottimo Fermin Aldeguer, al rientro dopo un lungo stop.

Raul Fernandez e il capoclassifica Martin sono al 6° ed al 7°, precedendo l’ottimo Pedro Acosta, sempre il migliore degli “altri” non Aprilia o Ducati. Bene Morbidelli che con il 9° porta sei Ducati su sei in Q2 diretta. Ultimo posto per evitare la Q1 se lo prende Zarco, al rientro dopo uno stop di tre mesi e mezzo per infortunio. Il francese vince il derby Honda battendo Moreira e Marini, mentre Bagnaia è 13°. Per Bastianini un 17° poco entusiasmante a 1”4 dal migliore, mentre Savadori deve prendere il ritmo e si ferma al 22°. Grande, anzi grandissima prova di Bez che mette pressione ad un Marc Marquez che è arrivato a Aragon per dominare: venerdì non gli è riuscito. Sabato alle 10.50 via alla Q1 e dalle 15 Sprint Race.

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