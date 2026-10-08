MotoGp, Bezzecchi e il nuovo format del 2027: “L’idea di due prove ufficiali mi piace”

Cambia il format della MotoGp e nel 2027 ci saranno due qualifiche distinte: al venerdì per la Sprint e al sabato per la gara della domenica. “A me il nuovo format piace - ha detto Marco Bezzecchi - e sono curioso in prospettiva. Sarà senza dubbio tosto a livello fisico, ma è bello avere qualifiche differenti, può capitare di avere un brutto venerdì e almeno in questo modo una brutta prova non rovina due griglie di partenza. La lotta per il titolo? Ora c’è più pressione su Martin e Marquez, però questo non cambia il mio modo di approcciare la gara”.

Più perplessi sul nuovo formato Jorge Martin e Marc Marquez. “Ci saranno tanti momenti in cui dobbiamo attaccare - ha detto Martin - almeno non faremo più il warm up e questo lo apprezzo”. Ancora più netto Marquez: “Per i piloti sarà tutto più impegnativo, ma non decidiamo noi e non veniamo coinvolti”.