MotoGp, Bezzecchi e Bastianini promettono bene, ma il più veloce è Marc Marquez

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Marco Bezzecchi ha stampato il 4° tempo nel venerdì americano con 2’01”127
Marco Bezzecchi ha stampato il 4° tempo nel venerdì americano con 2’01”127

Marc Marquez prima la paura, poi una grandissima prestazione: è lui il più rapido nel venerdì del Cota in 2’00”927. E dire che nella prima parte del primo turno di libere lo spagnolo vola a terra nel curvone numero 10: una picchiata ampia e veloce in discesa. Le immagini del volo fanno spavento e Marc arriva contro gli air fance. La direzione gara fa uscire la bandiera rossa, ma per fortuna il campione del mondo rimedia “solo” sbucciature e botte. A fine del turno mattutino torna già in pista, dopo le verifiche mediche del caso, e chiude 4°.

Nelle Pre qualifiche, poi, si gioca il giro veloce con Bez, Diggia e Acosta, anche se è il giapponese Ai Ogura a piazzarsi 2° con un grandissimo giro veloce nel finale. Terzo posto per Diggia, in un grande momento di forma malgrado una scivolata, e quarto per un ottimo Bez che, nell’ultima uscita, perde un pezzo che scappa dall’anteriore della sua RSGP ma non compromette il suo giro veloce. Fra i protagonisti anche Pedro Acosta, primo al mattino e a terra ad inizio del turno pomeridiano, capace comunque di chiudere 6° fra due connazionali: Alex Marquez del Bk8 Gresini che lo precede e Jorge MArtin che lo segue. In Q2 va anche Pecco Bagnaia, non senza soffrire, con l’8° precedendo Luca Marini e Enea Bastianini. Negli anni pari il Cota porta bene a Bestia, primo nel 2022, e sul podio nel ‘24: finalmente è in Q2 con una sessione sempre fra i primi 10. Nel finale Mir e Aldeguer portano il riminese al 12°, ma la risposta di Enea arriva e gli fra strappare il 10°.

Moto 2

Malgrado l’imprevisto il “tiburon” della Ktm David Alonso guida, invece, un gruppo di Kalex al vertice della Moto2, il colombiano di Aspar centra un 2’05”847, precedendo Manuel Gonzalez, Intact Dynavolt, il belga Berry Baltus del Fantic, il ceco Filip Salac, American Racing, e il nostro Tony Arbolino, altro alfiere Fantic. Celestino Vietti Ramus è 8° con la sua Boscoscuro Speed Rs, con l’Italjet Gresini in Q2 con Alonso Lopez, 12°.

Moto 3

Giro veloce con record per Maximo Quiles, in 2’13”757, buone notizie per i piloti italiani, con un ottimo Guido Pini (Honda Leopard) 2°, sempre sotto il vecchio record, e un bravo Matteo Bertelle (Ktm Level Up) 4° alle spalle del compagno di marchio Alvaro Carpe, team Ajo. Soddisfazione per l’Honda Sic 58, 10° con Casey O’Gorman, mentre giornata difficile per Leo Rammerstorfer, suo compagno di squadra, solo 25°.

Così oggi

Oggi dalle 16.50 la Q1 e Q2, poi alle 21 via alla Sprint Race.

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