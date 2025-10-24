MotoGp, Bezzecchi e Bastianini costretti alla Q1 in Malesia

La pioggia condiziona le prequalifiche in un venerdì difficile per Marco Bezzecchi, costretto a passare dalla Q1 a Sepang. Nelle prequalifiche sorride Pedro Acosta: il pilota spagnolo su Ktm sigla il miglior tempo in 1’57”559. Deludono tanti altri protagonisti attesi, a partire da Francesco Bagnaia: solo 12° e dovrà passare dalla Q1. Discorso simile per Fermin Aldeguer, tredicesimo dopo aver guidato a lungo il turno, ma anche per Marco Bezzecchi, quindicesimo e poco brillante in sella all’Aprilia.

Alle spalle di Acosta si piazza Johann Zarco con la Honda Lcr, pagando appena 19 millesimi. Bene la Yamaha: Jack Miller è terzo con la M1 del team Pramac, mentre Fabio Quartararo chiude quinto. In mezzo ai due c’è Joan Mir, quarto in sella alla Honda factory. E la Ducati? Il miglior pilota del marchio italiano è Fabio Di Giannantonio, sesto. L’alfiere del team VR46 precede il compagno di squadra Franco Morbidelli. Ottavo Pol Espargaro, tester Ktm, davanti ad Alex Marquez. Decimo Alex Rins, che nega il pass diretto per il Q2 a Luca Marini, undicesimo e primo tra i piloti qualificati al Q1.

In Q1 anche Bastianini (19°), Savadori (21°) e Pirro (22°).