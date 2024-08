MotoGp, Bezzecchi e Bastianini centrano la Q2 a Silverstone

Enea Bastianini e Marco Bezzecchi entrano in Q2 e sembrano essersi ricaricati bene nelle festività. Miglior crono di Jorge Martin in 1’57”911 facendo meglio dell’Aprilia di Aleix Espargaro e delle rosse ufficiali di Pecco ed Enea. Ottimo Miller, 5° con la KTM, seguito da “Diggia” e Binder (curioso che Acosta non faccia meglio dei due ufficiali, dovrà passare dalla Q1 ). Ultimi tre posti per Vinales, Bez e Marc Marquez. Da segnalare che sia Bestia che Bez hanno rotto il motore ad inizio prequalifiche, mentre il Pertamina Enduro VR46 sarà il team clienti di riferimento per Ducati, rilevando il ruolo di Pramac Prima.