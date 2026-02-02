MotoGp, Bezzecchi e Aprilia avanti insieme per altri due anni

Marco Bezzecchi e Aprilia avanti insieme fino al 2028. Dopo la proposta al termine della gara di Valencia, la RS-GP Albarosa - come Bez l’ha chiamata all’inizio della sua avventura in Aprilia - Bezzecchi ha detto sì. Pertanto, si è celebrata la loro unione; a seguire il contratto che disciplina l’uso, la manutenzione, la gestione sportiva ed emozionale del rapporto, nonché i diritti e gli obblighi reciproci su pista e fuori pista.

“Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni - ha detto Bezzecchi - fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me”.

Così Massimo Rivola, ceo Aprilia Racing: “Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo “si sposi” alla perfezione con la personalità di Marco. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra”.

Marco Bezzecchi, alla sua prima stagione con Aprilia Racing nel 2025, è già diventato il pilota più vincente nella storia del team italiano in MotoGP. Il suo bilancio è di 3 vittorie nelle gare lunghe (Silverstone, Portimão e Valencia), 3 vittorie nelle sprint (Misano, Mandalika e Phillip Island), di un totale di 15 podi complessivi e di 5 pole position (Austria, Misano, Mandalika, Portimão e Valencia). Risultati che gli hanno permesso di chiudere il mondiale in terza posizione con 353 punti.