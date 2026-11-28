Un velocissimo Marco Bezzecchi domina la gara sprint di Valencia e sale al secondo posto in classifica generale. Alle sue spalle, staccatissimo, il compagno di team Jorge Martin davanti a un ottimo Enea Bastianini, che rivede così il podio.

Scena incredibile al via: il semaforo resta bloccato sul rosso e le moto nella griglia col limitatore si “cuociono” e in particolare quella di Marc Marquez prende fuoco, col neo-campione del mondo costretto ad andare di corsa ai box. Il paradosso è che il maiorchino viene penalizzato per avere abbandonato la griglia con una partenza dalla pit lane e un doppio long lap penalty.

Si riparte e Bezzecchi si piazza subito al comando con alle spalle Martin e Marc Marquez terzo. Fernandez cade al secondo giro mentre Bezzecchi allunga, con Bastianini quarto. Il 93 Ducati resta a lungo nelle prime posizioni, ma davanti Bez fa gara a sé girando a ritmi indiavolati. Dopo il primo long lap penalty al 6° giro (su 12 in programma), Marquez scivola all’8° posto, quindi rispetta anche il secondo e finisce 13°. A 3 giri dalla fine out Aldeguer in curva 8 ed è l’ultima vera emozione della gara.