Un super Marco Bezzecchi non sente nemmeno la pioggia, mentre Marc Marquez scivola a 2 giri di distanza dal titolo, mentre era 3°. Grandissimo Bez che prima si prende la pole, poi va a vincere da dominatore. Raul Fernandez che lo segue nelle prime battute tira i remi in barca a due giri dal termine quando arriva la pioggerellina.

Gli organizzatori avevano anticipato di mezz’ora il via della MotoGP, ma non è bastato. Marc è stato tradito alla curva 7 dal bagnato e ha rinviato la festa. Bene il 2° di Raul con Aprilia che riduce a -3 punti il distacco da Ducati nel mondiale costruttori. Bel terzo di Alex Marquez che regola Pedro Acosta, Jorge Martin e Ai Ogura. Bez è a -62 da Marc e ancora in lizza, con Martin a -55. “La Sprint è stata sempre un po’ una tortura per me - racconta Marco - e ringrazio il team per il supporto. Vediamo se riusciremo a ripeterci domani”. Se Martin arriva 3° e Bez 1° a Marc basta un punto per diventare campione. Per Bastianini un 11° con rimonta nel finale dopo essere partito dal fondo per una Q1 deludente. A punti Di Giannantonio, 7°, davanti a Quartararo e Lecuona