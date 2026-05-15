MotoGp, Bezzecchi difende la sua leadership nell’arena dei tori

Marco Bezzecchi arriva nella tana dei lupi, al Montmelò, in vetta alla classifica. Il viserbese ha un punto di vantaggio sull’eroe locale Jorge Martin, suo compagno di squadra, ma dovrà guardarsi da altre stelle spagnole: Alex Marquez che qui è velocissimo e pare essersi ritrovato con la Ducati del Bk8 Gresini Racing e Pedro Acosta, che vorrà rifarsi del 5° posto in Francia, salendo nuovamente sul podio. Tutto senza dimenticare Pecco Bagnaia, che ogni volta che Marc Marquez lascia il box rosso diventa più forte, Fabio Di Giannantonio, che attraversa un gran momento di forma e Joan Mir che qui con la Honda potrebbe far bene. A Le Mans ha dato segni di ripresa anche Quartararo che, non solo ha smesso di criticare la sua Yamaha, ma è riuscito anche a essere discretamente veloce.

Nella conferenza stampa del giovedì Bezzecchi era con Martin e Alex Marquez. «Veniamo da un ottimo week-end - sottolinea il viserbese - con una buona Sprint e una buona gara lunga. Qui lo scorso anno ho sofferto un po’, vedremo cosa ci porterà quest’anno Barcellona. Non è solo cambiata la moto, ma anche il nostro modo di lavorare. Questa pista è bellissima, ma bisogna gestire tantissimi aspetti a cominciare dal consumo delle gomme che è estremamente alto».

Tutti hanno pensato al ritorno di Martin sul primo gradino del podio e alla prima doppietta di un pilota nel 2026, anche Marco ha vissuto un eccellente fine settimana in Francia. Martin è in un momento di grande forma e qui è famoso per strusciare la spalla alla curva 5. «Amo questa pista, ma può essere una delle più difficili per noi. Non solo Ducati può andare forte, anche Ktm. Qui ho bei ricordi, come la vittoria 2024, e altri brutti perché mi ci sono rotto un piede. Ho guardato il meteo e farà molto freddo, non sarà facile fare qualche follia e mettere la spalla a terra alla curva 5».

Alex Marquez non ha nascosto che «Le Mans è stata un po’ un disastro da parte mia. Ho commesso troppi errori. Questa pista si adatta piuttosto bene al mio stile di guida. Se lavoro bene posso almeno lottare per il podio (nel 2025 vinse, ndr)».

Marc Marquez potrà lottare per il titolo al rientro? «Ha mostrato di poter vincere il campionato con cinque gare di anticipo e con un centinaio di punti di vantaggio, quindi non escludo Marc dalla lotta. Quando tornerà avrà una gran fame di vittoria».

Più cauto Alex. «Per prima cosa bisogna vedere quando tornerà: se salterà una gara o tre o quattro, quindi è presto per parlarne».

Hanno chiesto infine a Bezzecchi se con la scalata in vetta è cambiato il suo rapporto con Valentino. «Cambia sempre, ogni anno, perché cresciamo ed è importante».

Occhi puntati su Enea Bastianini con la Ktm che qui potrebbe andare forte. Il riminese a Le Mans ha perso l’accesso diretto alla Q2 per un soffio, dopo che, nei precedenti due appuntamenti, gli era sempre riuscito.

In Moto2 Gonzalez deve guardarsi da Guevara, mentre in Moto3 Quiles sta facendo la lepre in fuga solitaria. Oggi alle 15 pre-qualifiche, domani alle 10.50 Q1 e alle 15 la Sprint. Domenica alle 11 Moto3, alle 12.15, Moto2 e alle 14 MotoGp.

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