Marco Bezzecchi centra la doppietta vincendo il derby Aprilia, mentre Marc Marquez fa poco più del minimo necessario e con un 8° posto entra nella storia vincendo il 10° mondiale. Alla fine è festa grande per lo spagnolo che regala anche l’audio nel casco d’oro per il giro d’onore. Un urlo liberatorio selvaggio davanti ai suoi tifosi e un abbraccio con Giacomo Agostini che eguaglia nei titoli della classe regina. Gongola Claudio Domenicali per il 5° titolo piloti consecutivo: quello più importante. Bez vince ancora e dimostra di essere fortissimo con il settimo successo stagionale. Ha perso 102 punti di vantaggio su Marc, ora cerca di recuperare per rendere meno doloroso lo spreco e, magari, prendersi il titolo di vice campione dopo quattro terzi posti iridati. Bez è ora a -2 su Jorge Martin, ottimo 2° e su Raul Fernandez. Aprilia, dopo il titolo mondiale team , si prende la vetta di quello costruttori: a Portimao la casa di Noale ha superato Ducati, a Valencia sarà battaglia durissima. Quarto è Fabio Di Giannantonio che precede Ai Ogura e Fermin Aldeguer. Finale trilling con Marc passato da Binder e insidiato da Marini, poi 9°. Decimo era Lecuona ed Aprilia non deve dare ordini di scuderia a Bez per fare passare Martin. Undicesimo Enea Bastianini, protagonista di una discreta rimonta.