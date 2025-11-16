MotoGp, Bezzecchi chiude da dominatore

Marco Bezzecchi va in vacanza con una grande vittoria. Bellissima gara dello scorpione di Viserba che porta a casa il terzo successo stagionale in MotoGP con la RsGp di Noale. “Mi sento alla grande - ha commentato Bezzecchi - voglio ringraziare tutta la mia squadra e tutti gli uomini di Noale. Con Raul fino a 6-7 giri ho gestito, ma negli ultimi tre non c’era nulla da gestire: ho pensato solo a scappare”. Grande festa per Massimo Rivola e i suoi uomini, visto il secondo posto di Raul Fernandez con i colori del team Trackhouse. Terza la GP25 di Fabio di Giannantonio che batte nel finale Pedro Acosta. Finale in crisi per Alex Marquez, a lungo nelle posizioni di podio: nell’ultima curva lo salta il compagno di squadra Fermin Aldeguer, che si prende il 5° posto. Decimo Enea Bastianini in rimonta, 15° di Nicolò Bulega. Sfortunatissimo Pecco Bagnaia, portato fuori pista da un lungo di Zarco e caduto nella sabbia.