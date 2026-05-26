MotoGp, Bezzecchi: “Che bello andare al Mugello, la voglia di fare bene è tanta”

All’orizzonte c’è il Gran Premio d’Italia nel week-end e per Aprilia Racing si tratta del GP di casa, uno degli appuntamenti più attesi davanti ai tifosi italiani. Marco Bezzecchi arriva al Mugello da leader del campionato con l’obiettivo di proseguire il momento positivo vissuto finora e confermarsi nelle posizioni di vertice davanti al pubblico di casa. Jorge Martín, invece, arriva al GP d’Italia determinato a lasciarsi alle spalle il weekend di Barcellona, concluso con due zeri, e a tornare a lottare nelle posizioni di vertice. Così Bez in avvicinamento al Mugello: “Sono molto contento di andare al Mugello, sarà fantastico correre davanti a tutti i nostri tifosi. La voglia di fare bene è tanta: ci impegneremo al massimo e lavoreremo duramente per ottenere il miglior risultato possibile”.