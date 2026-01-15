MotoGp, Bezzecchi carico per la nuova Aprilia: “Non ci siamo mai fermati, vogliamo ripartire nel migliore dei modi” VIDEO

“Sono felice di tornare finalmente a parlare di moto. Ho tanto voglia di iniziare e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, anche se in realtà non ci siamo mai fermati: a Noale l’azienda sta lavorando intensamente e io mi sto allenando con continuità. La motivazione è tanta, non vedo l’ora di tornare a divertirmi in sella. Il finale di stagione del 2025 è stato molto positivo e questo ci dà ulteriore fiducia: l’obiettivo è iniziare subito nel migliore dei modi e continuare a fare un buon lavoro”. Così Marco Bezzecchi alla presentazione di oggi a Rogoredo della nuova Aprilia.

Aprilia Racing ha svelato ufficialmente l’Aprilia RS-GP26, affidata per il secondo anno consecutivo a Bezzecchi e Jorge Martín per la stagione MotoGP 2026. Una moto, orgogliosamente italiana, dalla forte identità tecnologica e sportiva che rappresenta lo stato dell’arte di un progetto in continuo sviluppo.

La grande novità della livrea della RS-GP26, che ripropone i colori iconici di Aprilia Racing, è la presenza di un simbolo nobile della nostra storia: il leone che fa parte del DNA di Aprilia Racing. Oltre a rappresentare il forte legame con il territorio, il Leone Alato – simbolo di Venezia, situata a pochi chilometri dalla sede di Aprilia Racing a Noale – incarna valori che rispecchiano pienamente l’identità del team e dei suoi piloti: potenza, forza, determinazione e coraggio. È l’emblema di una squadra che non si arrende mai, capace di affrontare le difficoltà con caparbietà e di riemergere con ancora maggiore forza e tenacia.

Così Jorge Martin: “Dopo l’esperienza che abbiamo fatto l’anno scorso insieme ad Aprilia e gli ultimi test molto importanti a Valencia, l’obiettivo ora è continuare a crescere insieme. Sicuramente ci sarà molto lavoro da fare a inizio stagione, ma sappiamo molto bene dove migliorare. Sarà un anno in cui voglio tornare a lottare per le prime posizioni e a vincere. Appena sarò fisicamente al 100%, saremo pronti per tutto”.

Il collaudatore cesenate Lorenzo Savadori sarà nuovamente un punto di riferimento prezioso: “Non vedo l’ora che inizi il 2026. L’obiettivo principale è continuare a far crescere la moto, portando avanti il lavoro e il percorso intrapreso nel 2025, per vedere Aprilia sempre davanti. Nel corso della stagione farò alcune wild card e darò il massimo per contribuire allo sviluppo della RS-GP26. Inoltre, verso aprile inizieremo anche il lavoro e lo sviluppo in vista del 2027”.

Carico il ceo Massimo Rivola: “Affrontiamo la stagione 2026 con la consapevolezza di ciò che siamo e di dove vogliamo arrivare. Veniamo da un 2025 solido, che ci ha permesso di raggiungere un livello di competitività molto elevato, e l’obiettivo ora è lottare ad ogni gara. Avremo due percorsi diversi all’interno del box: da un lato con Marco cercheremo di ripartire dal livello espresso a fine stagione, dall’altro con Jorge dovremo costruire tanto. La RS-GP26 è una moto in cui crediamo e che riteniamo abbia un grande potenziale, così come i nostri piloti”.