MotoGp, Bezzecchi carico per il Giappone: “La pista mi piace molto”

Il Motomondiale sbarca a Motegi per la prima delle gare extra-europee di questo finale di campionato, il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento stagionale. Marco Bezzecchi ci arriva dopo un solido fine settimana in Austria, chiuso con due terzi posti. Il pilota italiano affronta la gara asiatica con fiducia, con l’intento di continuare a lottare per le posizioni di vertice.

Il Mobility Resort Motegi, noto anche come Twin Ring Motegi, presenta una configurazione “stop & go”, con pochi curvoni veloci e molte curve lente intervallate da rettilinei, che lo rende uno dei tracciati più impegnativi per i freni. Il layout si snoda in senso orario lungo 4,8 km, con un totale di 14 curve, di cui 8 a destra e 6 a sinistra. “Sarà molto bello andare in Giappone - ha detto Bezzecchi - non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi. Motegi è una pista che mi piace molto, dove lo scorso anno siamo andati abbastanza bene. Il nostro obiettivo è fare un buon weekend e continuare con il lavoro che stiamo facendo”.