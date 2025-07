MotoGp, Bezzecchi carico: “Al Sachsenring mi sono sempre divertito”

Sull’onda di un momento molto positivo con la sua Aprilia, Marco Bezzecchi guarda con fiducia al Gran premio di Germania del fine settimana: “Sono molto contento di andare a correre al Sachsenring. È una pista particolare, ma che mi è sempre piaciuta e dove mi sono sempre divertito. Sarà molto interessante scoprirla con l’Aprilia. Veniamo da un buon momento, dobbiamo cercare di continuare a lavorare in questo modo e a migliorarci sempre”.

Con Jorge Martin sempre out, al suo fianco c’è sempre il cesenate Lorenzo Savadori: “Il Sachsenring - ha detto Savadori - è una pista che, rispetto al Mugello e ad Assen, conosco un po’ meno, ci ho corso solo una volta in MotoGP nel 2021. Non vedo l’ora di tornare a girare in Germania e di continuare a portare avanti lo sviluppo della RS-GP25 che sta crescendo sempre di più”.