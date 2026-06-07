MotoGp, Bezzecchi cade, Marquez ne approfitta e vince ancora in Ungheria

Sono 100 i successi Ducati in MotoGP ed il sigillo è di Marc Marquez. In Ungheria, il 9 volte campione del mondo è riuscito a rilanciarsi nella lotta mondiale. Due successi limpidi nella Sprint e nel GP: 37 punti e 106 punti in classifica. Bez raccoglie uno zero, non per colpa sua, e resta a 180 punti. In casa Aprilia il sangue è avvelenato: alla prima curva Jorge Martin non riesce a frenare, ma centra Bez ed i due tirano a terra Aldeguer, Raul Fernandez e Di Giannantonio. Solo l’ultimo riesce a rialzarsi ed a chiudere 12° in rimonta. Quattro punti sono pochi. Bella battaglia a metà gara fra Acosta e Marc per vincere. Il campione della KTM le prova tutte per stare davanti ed i sorpassi sono esaltanti. Alla fine Marc e la Ducati primeggiano. Terzo posto per Pecco Bagnaia, al terzo podio di fila, seguito da Ai Ogura, Luca Marini e Diogo Moreira. Nono posto per Bastianini, che riceve un long lap penalty per un contatto con Moreira, mentre lottavano per il 6°. Buon 7° il rientrante Lecuona con la Ducati del BK8 Gresini e bel 8° di Jack Miller con Yamaha Pramac.