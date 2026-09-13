MotoGp, Bezzecchi cade e lascia strada al dominio di Marquez a Misano

Marco Bezzecchi cade al primo giro e lascia spazio al dominio spagnolo. Stravince Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Pedro Acosta. La sensazione è che Bez abbia buttato via il Mondiale. Ora in classifica ci sono Marc Marquez (primo con più vittorie) e Martin a quota 274 e Bezzecchi a 241.

Subito out Bezzecchi, caduto nel primo giro nel curvone (poco prima di imboccare il Carro) mentre era in testa e viaggiava a mille. Bez è volato a terra prima di concludere il primo giro, gelando tutto il pubblico di casa. Il viserbese era partito in testa davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. A quel punto la gara diventa la gara di Marquez, che inizia a menare le danze da par suo. Al sesto giro va ko anche Bagnaia. Martin passa Marquez al settimo giro e inizia una lotta senza quartiere tra i due spagnoli. Al 12 esimo giro Marquez torna primo infilando Martin al Rio. Terzo alle loro spalle un combattivo Alex Marquez e da dietro risale anche Acosta. Al 14esimo giro Alex Marquez supera Martin e sale al secondo posto, con Acosta a farsi minaccioso e a superare anche lui Martin alla tornata numero 16.

La gara procede con 6 spagnoli nelle prime 6 posizioni, una clamorosa prova di forza. Alla tornata numero 20 Martin scivola al quinto posto, scavalcato anche da Aldeguer. Poi più nulla e il tricolore si vede solo alla fine, con i fumogeni per salutare il dominio della Spagna.