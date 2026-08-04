MotoGp, Bezzecchi aspetta il via libera per Silverstone: “Ho voglia di tornare in pista”

Terminata la pausa estiva, si riparte dal Circuito di Silverstone per il dodicesimo GP stagionale in programma questo fine settimana. Sul tracciato britannico Marco Bezzecchi si sottoporrà a una visita di controllo prima di poter scendere in pista. Il viserbese, assente nel GP della Germania a causa di un infortunio alla clavicola sinistra rimediato durante la Q2, torna in pista dopo tre settimane di stop. Prima di scendere in pista, dovrà essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica a gareggiare, anche a seguito dell’operazione alla clavicola e dell’intervento per la pulizia del ginocchio sinistro. “Sono contento di tornare - ha detto Bezzecchi - ma prima di tutto dovrò sottopormi alla visita di controllo per avere il fit per correre. È stata una pausa estiva molto diversa da come me l’ero immaginata, però sono davvero felice di tornare a gareggiare e ho tanta voglia di salire sulla RS-GP26. Spero di riuscire a stare bene, so di non essere ancora al 100%, ma la voglia di tornare è veramente tanta”.