MotoGp, Bezzecchi alla scoperta del Brasile: “Sono curioso di vedere il tracciato”

Uno scenario inedito per il week-end della MotoGp e Marco Bezzecchi arriva in Brasile con la determinazione di confermare la propria competitività e il trend positivo iniziato a Buriram, dove ha conquistato la pole position e la prima vittoria stagionale nella gara lunga. Dall’altra parte del box, Martín proseguirà il proprio percorso di adattamento alla RS-GP26, un cammino che continua a mostrare segnali incoraggianti dopo un weekend positivo a Buriram, concluso con la quarta posizione nella gara lunga.

Inaugurato nel 1974 e intitolato al leggendario pilota di Formula 1, l’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna si sviluppa su 3,84 km e presenta 14 curve che combinano lunghi rettilinei veloci con sezioni più tecniche.

Così Bez in avvicinamento alle prime prove: “Sono molto contento di andare in Brasile e sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato. Sarà sicuramente bello correre in un paese nuovo e incontrare nuovi tifosi, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di riuscire a fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione da parte di tutti non manca”.