MotoGp, Bezzecchi alla 72 Ore di Le Mans per confermarsi in vetta al mondiale

Marco Bezzecchi arriva in Francia e vuole continuare a cantare in cima alla classifica, magari ritrovando il bis del successo centrato sul circuito transalpino col Mooney Vr46 tre stagioni fa.

Il giovedì a Le Mans propone, nella tradizionale conferenza stampa pre gara, i due beniamini locali, Johann Zarco e Fabio Quartararo, oltre al vincitore di Jerez, Alex Marquez. Il fratellino del campione del mondo è stato sempre magico nella gara di casa e sarà interessante capire se due domeniche fa si è sbloccato o ha solo sfruttato l’intesa con il proprio circuito. Nel suo team, il Bk8 Gresini di Faenza, sperano nella prima ipotesi ovviamente.

Zarco, che a casa lo scorso anno visse un sogno, portando la Honda LCR a vincere, grazie ai capricci del tempo. La pioggia potrebbe farsi rivedere, lui sul gradino più alto del podio è difficile. Crisi per Quartararo, che fatica con una Yamaha “laboratorio” tutta da sviluppare. Il maltempo potrebbe portarlo a una grande Sprint.

Per la lotta al vertice attendiamo logicamente Bezzecchi che nel Gp domenicale ha centrato cinque vittorie e un secondo posto nelle ultime sei gare. Qui ha già vinto, nell’anno del 3° posto assoluto con il Mooney Vr46: questo ci ricorda che il romagnolo è l’unico ad aver portato il team di Valentino Rossi sul gradino più alto del podio. «Sono davvero felicissimo di arrivare a correre a Le Mans - commenta - è un circuito fantastico e ci sono tantissimi tifosi. Sono deciso a continuare a far bene, lavorerò con il team per raggiungere il massimo».

Il viserbese dell’Aprilia ha in casa l’avversario principale, Jorge Martin secondo nel mondiale a 11 lunghezze dallo Scorpione. Lo spagnolo, finché non torna a vincere, spaventa a metà, ma qui a Le Mans nel 2024 vinse sia il sabato che la domenica. Vanno forte in casa Ducati sia Fabio Di Giannantonio, per il Pertamina VR46, Alex ovviamente e Marc Marquez che però deve ritrovarsi. Il campione del mondo la domenica rischia troppo e cade: deve trovare la misura.

Potrebbero brillare le altre due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Pedro Acosta e la Ktm saranno fra i primi e speriamo di vederci anche Enea Bastianini, che è stato veloce come e forse anche più dello spagnolo a Jerez. «Possiamo essere competitivi anche a Le Mans» aveva dichiarato il riminese a margine della soddisfazione per la buona gara spagnola.