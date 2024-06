MotoGp, Bezzecchi al Mugello con un casco zen per... stare calmo VIDEO

Non è certo un momento indimenticabile per Marco Bezzecchi ma per fortuna il riminese è il primo a non prendersi troppo sul serio, con un caso a tema... zen al Mugello, dove si autoimpone di stare calmo. Bezzecchi partirà in sesta fila con il 16° tempo: “Una qualifica molto difficile, ma sapevamo di non essere a posto sul giro secco e i posti validi per la Q2 era solo due. Non sarà facile oggi, partire in mezzo al gruppo nasconde molte insidie. Cerchiamo di recuperare e raccogliere dati per la gara di domani. I tifosi mi daranno una carica in più”.